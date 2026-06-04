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29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Gösterimlerinin İkinci Günü Geride Kaldı: Kadınların Sessiz Çığlığı Beyazperdede Yankılandı

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29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin ikinci günü; ‘Çiçek mi dediniz?’ teması etrafında şekillenen, kadınların ev içi yalnızlıklardan cezaevi hücrelerine uzanan direnç hikâyelerini beyazperdeye taşıdığı güçlü anlatılarla, Ankaralı sinemaseverlerin hafızasında derin izler bıraktı. Günün ilk seanslarından itibaren salonları dolduran sinemaseverler, kadınların adalet, direnç ve toplumsal hafızadaki yerini odağına alan bir programla buluştu. Festival, sadece beyazperdeye yansıyan hikâyelerle sınırlı kalmayıp, gösterimlerin ardından düzenlenen söyleşilerle salonları ortak bir düşünsel üretim alanına dönüştürdü.

Bingöl Elmas – Alin Taşçıyan

Dilde Mahalli

Lucia Murat – Alin Taşçıyan

Lucia Murat – Alin Taşçıyan

Shelagh Rowan Legg

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