Sinemaseverleri en iyi sinema deneyimiyle buluşturan Paribu Cineverse, çocuklara sinema kültürünü aşılamayı hedefleyen büyük bir projeye kapılarını açıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına özel olarak kurgulanarak Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen Çocuk Sinema Festivali, 23 – 26 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Çocukların sinemayla olan bağını güçlendirmeyi amaçlayan festival kapsamında, seçili filmler Paribu Cineverse salonlarında bayram boyunca 120 TL bilet fiyatıyla beyazperdeye taşınıyor.

1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed

Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri (Night of the Zoopocalypse)

Kardeş Takımı 3

Marakuda: Taş Devri Efsanesi (The Myth of Marakuda)

Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı (Masha and the Bear: Wonder Park)

Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (Goat)

Tom and Jerry: Kayıp Pusula (Mao He Lâosha: Xing Pan Qí Yuan – Tom and Jerry: Forbidden Compass)