Onur ve Emek Ödülleri Belli Oldu Biket İlhan ve Selma Güneri’ye Onur Ödülü, Susma Bitsin’e Emek Ödülü Verilecek

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından 24 Mart’ta düzenlenecek SİYAD 58. Türkiye Sineması Ödülleri töreninde Onur ve Emek ödüllerini alacak isimler belli oldu. Onur Ödülü’ne değer bulunan isimlerden ilki Biket İlhan. Yönetmenlik mesleğine “Derdi olmayan biri yönetmen olamaz” ifadesiyle tanımlayan İlhan, senarist, yapımcı ve yönetmen olarak sinemamıza uzun yıllar büyük katkılar sağlamış bir isim. Diğer Onur Ödülü ise sinemamızın önemli oyuncularından Selma Güneri’ye takdim edilecek. Bu yıl Emek Ödülü ise, sektörde emek veren kadınların bir araya gelerek kurduğu SusmaBitsin Platformu’na verilecek.

