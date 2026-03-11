Süper Mario Galaksi Filmi’nin Ana Afişi ile Türkçe Alt Yazılı ve Dublajlı Yeni Fragmanı Yayınlandı

Ana afişi ile Türkçe alt yazılı ve dublajlı yeni fragmanı yayınlanan Süper Mario Galaksi Filmi, Super Mario Bros. dünyasına dayanan bir animasyon filmi ve 2023’te vizyona girip dünya çapında 1,3 milyar doların üzerinde hasılat elde eden Super Mario Kardeşler Filmi’nin devamı. Hem 2023 yılı yapımı film hem de Süper Mario Galaksi Filmi, Illumination’dan Chris Meledandri ve Nintendo’dan Shigeru Miyamoto tarafından yapımcılığı üstlenilen projeler. Süper Mario Galaksi Filmi’nin yönetmenliğini geri dönen isimler Aaron Horvath ve Michael Jelenic üstleniyor. 01 Nisan’da vizyona girecek filmin senaryosu Matthew Fogel’e, müzikleri ise Brian Tyler’a emanet.

