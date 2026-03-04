Disney Filmi Hoplayanlar (The Hoppers) Ön Gösterimini Paribu Cineverse Kanyon’da Gerçekleştirdi

Paribu Cineverse, yönetmen koltuğunda Daniel Chong’un oturduğu Disney filmi Hoplayanlar’ın galasını Paribu Cineverse Kanyon salonunda gerçekleştirdi. Sinemaseverler ve her yaştan animasyon tutkununun yoğun ilgi gösterdiği gecede, insan ve hayvan dünyasını birleştiren bu yenilikçi hikâye büyük bir heyecanla karşılandı. Film; bilim insanlarının, insan bilincini gerçekçi robot hayvanlara aktarmanın bir yolunu keşfetmesi sonrası hayvansever Mabel’ın bilincini bir kunduza aktararak hayvanlar aleminde bir serüvene çıkmasını konu ediniyor.

Basın Bülteni

