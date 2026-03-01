30. Türkiye Almanya Film Festivali Coşkuyla Başladı – Sanatın Politik Yanına Vurgu

30. Türkiye Almanya Film Festivali, Nürnberg’deki Tafelhalle’de gerçekleşen açılış galasıyla başladı. Açılışta jüri başkanı Dieter Kosslick, yönetmen Tevfik Başer ve Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner sanatın toplumsal ve politik önemine dikkat çekti. Haluk Bilginer, onur ödülünü Margarethe von Trotta’nın elinden alırken güçlü bir mesaj verdi: “Dil yetmediği için sanat vardır. Çünkü duyguların yoğunluğu o kadar büyüktür ki, dil onları anlatmak için her zaman yeterli kelimeleri bulamaz. Sinema, bütün sanat dallarını içinde barındıran tek sanat dalıdır, yedinci sanat olarak bunun için muhteşem bir araçtır.” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

Haluk Bilginer – Ayten Akyıldız – Nur Sürer – Tevfik Başer



Haluk Bilginer – Adil Kaya



Margarette von Trotta – Haluk Bilginer – Ayten Akyıldız

