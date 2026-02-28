Jessie Buckley ve Christian Bale’in Başrollerini Paylaştığı Gelin! Filminden Yeni Fragman ve Afiş Yayınlandı

Oscar’a aday gösterilen yazar ve yönetmen Maggie Gyllenhaal’dan, başrollerinde Jessie Buckley ve Christian Bale’in yer aldığı Gelin! filmi geliyor. Dünyanın en etkileyici hikâyelerinden birine cesur ve başkaldırıcı bir yorum katan filmden yeni afiş ve fragman yayınlandı. Gelin!, TME Films dağıtımıyla 06 Mart’ta sinema salonlarında ve IMAX salonlarında yerini alacak. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal ve Penelope Cruz yer alıyor. Senaryosunu Maggie Gyllenhaal’ın kaleme aldığı filmin yapımcıları arasında ise Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler, Osnat Handelsman Keren bulunuyor.

Basın Bülteni

Yeni fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.