30. Türkiye Almanya Film Festivali’nden Film Manzaraları: 16 Film

30. Türkiye Almanya Film Festivali, Film Manzaraları bölümünde Türkiye, Almanya ve diğer ülkelerden 16 uzun metrajlı film ve belgesel sunuyor. Yarışma dışı olan programın temelini dört uluslararası prömiyer ve üç Alman prömiyeri oluşturuyor. Festivalin en dikkat çekici gösterimlerinden biri, Nebil Özgentürk’ün yönettiği Livaneli: Barış ve Özgürlük İçin Bir Yaşam adlı belgesel filmin uluslararası prömiyeri oldu. Öne çıkan diğer filmler arasında, Kadir İnanır’ın oynadığı Kuzeyli Adam filminin uluslararası prömiyeri ve 2026 Onur Ödülü’ sahibi Haluk Bilginer’in yer aldığı Maria ve Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana adlı filmleri bulunuyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.