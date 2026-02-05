30. Türkiye Almanya Film Festivali Uzun Filmler Yarışması’nda 11 Film

30. Türkiye Almanya Film Festivali Uzun Filmler Yarışması 2026’nın seçkisi belli oldu. Beşi Almanya’dan, altısı Türkiye’den toplam onbir etkileyici Uzun metraj film, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yarışmadaki üç film Berlinale’den direk Nürnberg’e geliyor. Filmlerden biri uluslararası ilk gösterimini festivalde kutlayacak, beş film ise Almanya ilk gösterimini yapacak. Bu yılki seçkide, iki ülkenin sinemasındaki zengin çeşitliliği, cesur ve derinlikli hikâyeler anlatma cesaretini sevindirici bir şekilde ortaya koyuyor. Uzun filmler seçici kurulu En İyi Film, Büyük Jüri Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu olmak üzere dört ödül verecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.