Zendaya ve Robert Pattinson’ın Başrolünde Yer Aldığı Drama Filminden Fragman ve Afiş Yayınlandı

Yıldız oyuncular Zendaya ve Robert Pattinson’ı bir araya getiren Drama filminden afiş ve fragman yayınlandı. Dikkat çekici kadrosu ve yayınlanan fragmanıyla şimdiden 2026 yılının en çok konuşulacak yapımları arasında gösterilen Drama, 03 Nisan 2026 Cuma günü TME Films dağıtımıyla vizyona çıkarılacak ve sinemalarda yerini alacak. Mutlu bir nişanlı çift olan Emma Harwood ve Charlie Thompson, evliliklerine günler kala hiç beklenmedik bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilişkilerinin en büyük sınavını vermek zorunda kalır. Sevgi, güven ve bağlılık üzerine kurulu bu ilişki; sarsıcı bir gerçekle yüzleşince romantik bir hikâyeden duygusal bir keşfe dönüşür.

