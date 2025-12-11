Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından düzenlenen 9. Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması için başvurular devam ediyor. Eğitimin birey ve toplum üzerindeki etkisini sinema sanatı aracılığıyla aktarmayı amaçlayan yarışmaya katılmak isteyenler, 12 Ocak 2026 tarihine kadar festivalin resmi web sitesi adreslerinden başvuruda bulunabilecekler. Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış katılımcılar 15 dakikayı aşmayan eserler ile başvuruda bulunabilecek Eğitim temalı kurmaca kısa filmlerin kabul edileceği yarışmada, belgesel, deneysel, canlandırma ve animasyon türündeki filmler, değerlendirmeye alınmayacak.

Afişler



İlanlar

