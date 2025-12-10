Jüri Başkanı Derviş Zaim

Uluslararası seçkisi sayesinde sinemanın dünden bugüne iklim değişikliği konusuna bakışını ve sinema sanatının iklim değişikliğini nasıl bir kadraj içine aldığını sunacak olan 2. Uluslararası Afet Film Festivali’nin ana jüri üyeleri belirlendi. ‘İklim Değişikliğinin Küresel Boyutu’ temasıyla düzenlenen ve 114 ülkeden başvuru alan festivalde yarışacak filmleri değerlendirecek uzun metraj kurmaca film jürisinin başında yönetmen Derviş Zaim yer alacak.

