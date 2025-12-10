Bugün Güzel Filmine İhtişamlı Gala

Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, hikâyesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu Aksel Bonfil’e ait ve yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in oturduğu Bugün Güzel filminin galası, 09 Aralık Salı akşamı Maximum Uniq Hall’de keyif dolu bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi. Film 12 Aralık Cuma günü sinema salonlarında sinemaseverlerle buluşacak. Sinema, sanat ve medya dünyasından birçok ismin katıldığı gala akşamında renkli görüntüler objektiflere yansıdı.
- Basın Bülteni
- Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Aksel Bonfil – Mehmet Ali Ergin – İbrahim Selim – Ayça Ayşin Turan – Oğuzhan Koç – Umut Kaplıca – Neslihan Arslan – Gamze Topuz – Buçe Buse Kahraman – Emre Aslan
Aksel Bonfil – Mehmet Ali Ergin – Oğuzhan Koç
Ayça Ayşin Turan – Oğuzhan Koç
Berfu Yenenler – Eser Yenenler
Cemal Okan – Dilara Okan Erener – Timur Savcı – Nükhet Okan
İbrahim Selim – Ayça Ayşin Turan –
Oğuzhan Koç – Neslihan Arslan
İbrahim Selim – Ayşe Şeyma Keten
İbrahim Büyükak – Nurdan Büyükak – Mustafa Aksakallı
Salih Bademci – İmer Özgün Bademci