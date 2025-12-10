Bugün Güzel Filmine İhtişamlı Gala

Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, hikâyesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu Aksel Bonfil’e ait ve yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in oturduğu Bugün Güzel filminin galası, 09 Aralık Salı akşamı Maximum Uniq Hall’de keyif dolu bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi. Film 12 Aralık Cuma günü sinema salonlarında sinemaseverlerle buluşacak. Sinema, sanat ve medya dünyasından birçok ismin katıldığı gala akşamında renkli görüntüler objektiflere yansıdı.

Ahmet Kürşat Öçalan



Ahmet Saraçoğlu



Aksel Bonfil – Mehmet Ali Ergin – İbrahim Selim – Ayça Ayşin Turan – Oğuzhan Koç – Umut Kaplıca – Neslihan Arslan – Gamze Topuz – Buçe Buse Kahraman – Emre Aslan



Aksel Bonfil – Mehmet Ali Ergin – Oğuzhan Koç



Atakan Özyurt



Ayça Ayşin Turan



Ayça Ayşin Turan – Oğuzhan Koç



Berfu Yenenler – Eser Yenenler



Buçe Buse Kahraman



Cemal Okan – Dilara Okan Erener – Timur Savcı – Nükhet Okan



Demet Akbağ



Ecem Sena Bayır



Emre Aslan



Ferhat Göçer – Ömür Gedik



Hazal Subaşı



Hazal Subaşı – Oğuzhan Koç



İbrahim Selim



İbrahim Selim – Ayça Ayşin Turan –

Oğuzhan Koç – Neslihan Arslan



İbrahim Selim – Ayşe Şeyma Keten



İbrahim Büyükak – Nurdan Büyükak – Mustafa Aksakallı



Kemal Ekmekçi – Gizem Karaca



Murat Akkoyunlu



Oğuzhan Koç



Özgür Özberk



Salih Bademci – İmer Özgün Bademci



Timur Savcı – Cemal Okan



Umut_Kurt



Ümit Erdim

