Azerbaycan’da Türk Sineması Şöleni

05 – 11 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen Bakü Cinema Breeze 2025 Film Festivali’ne bu yıl, 30 ülke ve 50’den fazla yerel ve uluslararası film katılım sağlayacak. Festivalde konuk ülke olarak yer alan Türkiye, gala ve film gösterimlerinin yanı sıra, endüstri buluşmaları da gerçekleştirecek. Beş Türk filminin yer alacağı festivalde 12 Aralık’ta Türkiye’de vizyona girecek olan, Mali Ergin’in yönettiği ve başrollerinde Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı Bugün Güzel dünya prömiyerini yapacak. Ali Balcı’nın yönettiği ve başrollerinde Sinema Kobal ile Alp Navruz’un yer aldığı Her Şeyin Başı Merkür filmi de Azerbaycan galasını gerçekleştirecek.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.