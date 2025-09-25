İthaki Yayınları 02 Ekim Kitapları

İthaki Yayınları, 02 Ekim’de satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. R. F. Kuang’ın Katabasis ve Nilüfer Açıkalın’ın Delice adlı kitapları 02 Ekim’de satışa sunulacak. R. F. Kuang’ın yeni romanı Katabasis şimdi Türkçede. İki doktora öğrencisi, rekabetlerini bir kenara bırakıp hocalarının ruhunu kurtarmak için, belki de kendi ruhlarını feda etme pahasına Cehennem’e gitmek zorunda. Alice Law’un hayatta tek bir amacı vardı: Büyü alanındaki en yetenekli kişi olmak. Bunun gerçek olabilmesi için her şeyini feda edebilirdi: Gururunu, sağlığını, aşk hayatını ve kesinlikle akıl sağlığını. Hepsi, dünyanın en büyük büyücüsü olan Cambridgeli Profesör Jacob Grimes’le birlikte çalışabilmek içindi.