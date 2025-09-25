Gündüz Apollon Gece Athena Cuma Günü Sinemalarda

Yönetmen ve senarist Emine Yıldırım’ın ilk uzun metraj filmi Gündüz Apollon Gece Athena, festival yolculuğunun ardından 26 Eylül Cuma günü Bir Film dağıtımıyla sinemalarda. Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 37. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde Asya’nın Geleceği Bölümü’nden En İyi Film Ödülü ile dönen film, 23 Ağustos’ta Japonya’da Ihojin (Yabancı) adıyla vizyona girdi. Katıldığı festivallerde dikkat çeken Gündüz Apollon Gece Athena, yetimhanede büyüyen Defne’nin, annesinin hayaletini bulma umuduyla çıktığı fantastik ve duygusal yolculuğu konu alıyor. Mizahi öğelerle de bezeli bu arayış, Side Antik Kenti’nin büyülü atmosferinde şekilleniyor.

Basın Bülteni

