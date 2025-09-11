Sanat Günleri Gökçeada’da Başlıyor

Eylül ayında birincisi gerçekleştirilecek olan Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim Sanat Günleri, 22 Eylül 2025 tarihinde Gökçeada’da başlıyor. Gökçeada Belediyesi ve Nusret Bey Vakfı tarafından düzenlenecek olan ve 2 gün sürecek olan sanat günleri, sanatçı Ege’nin adada vereceği konserle başlayacak. Birinci gün programında Nusret Bey Vakfı Etkinlikleri ve müze ziyareti de yer alacak. İkinci gün programında ise Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim film gösterimi düzenlenecek.

