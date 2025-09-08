Unutmanın ve Hatırlamanın Romanı: Kalbin Durduğu Bütün Zamanlar

Polat Özlüoğlu’nun, 12 Eylül’de raflarda yerini alacak Kalbin Durduğu Bütün Zamanlar adlı eseri açılışını Macar yazar Agota Kristof’un Kanıt adlı romanından yapıyor. Beş öykü kitabından sonra, 384 sayfalık bir romanla okurların karşısına çıkacak olan Özlüoğlu, “Meşhur’un yolculuğu başladı… Onunla konuşun, dertleşin, dinleyin, yalnızlığını, acılarını, umudunu paylaşın. Bireysel hafıza ve toplumsal belleğin kesiştiği noktada unutmamak, hatırlamak, hayata tutunmak, yeniden başlamak üzerine bir roman…” diyor. Kalbin Durduğu Bütün Zamanlar, yalnızca bir roman değil, yakın tarihimizin onarılması güç travmalarını en sert hâliyle belgeleyen edebi bir kayıt, eser.