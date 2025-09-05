Alejandro G. Alegre’nin yönettiği ve Maya Luna, Sergio Rogalto, Micho Camacho ile David Vaughn’ın oynadığı İntikam Gecesi (I Hearth Willie), 12 Eylül 2025’de A90 Pictures dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Modern zamanların sevilen çizgi film karakterinin bu bölümünde, arkadaşını fare kapanına sürükleyen Willie’nin bir hayranının hikâyesi konu ediniyor. Psikopat bir adam, arkadaşlarını ölümcül bir fare kapanına çeker. Ormanda bir zamanlar yaratılmasına yardım ettiği, çizgi film karakteri Willie büyük bir intikamın peşindedir. Bu ürpertici hikâyede, modern zamanların en çok sevilen animasyon figürünün ardındaki karanlık açığa çıkıyor.