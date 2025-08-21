Genki Kawamura’nın yönettiği ve Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma, Kotone Hanase ile Nana Komatsu’nun oynadığı Çıkış 8 (8-Ban Deguchi – The Exit 8), 29 Ağustos 2025’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Prömiyerini 2025 Cannes Film Festivali’nde yapan ve ünlü bir oyundan uyarlanan film, gerilim türü tutkunları için özel bir deneyim sunuyor. Dünyayı kasıp kavuran korku oyunu Exit 8′in uyarlamasında bir adam metroda çıkış yolunu kaybeder. Adam, Çıkış 8′i ararken başına ardı ardına tuhaf olaylar gelir. Peki bu yeraltı geçidi bir yanılsama mıdır yoksa gerçek midir? Adam, Çıkış 8′i bulabilecek midir?