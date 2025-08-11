İthaki Yayınları 14 Ağustos Kitapları

İthaki Yayınları, 14 Ağustos’ta satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Sakae Tsuboi’nin On İki Öğrenci, Jules Verne’in Michel Strogoff ve Jules Verne’in Edom, Frritt-Flakk, Humbug adlı kitapları 14 Ağustos’ta satışa sunulacak. Jules Verne’den som bir kahramanlık destanı: “Michel Strogoff, uzun boylu ve güçlü biriydi, geniş omuzları ve geniş bir gövdesi vardı. Sağlam kafası Kafkas ırkının tüm özelliklerini taşıyordu. Gergin duran uzuvları, güç işleri en iyi şekilde kotarmak için kurulmuş mekanik kaldıraçlardı sanki. Bu sağlam yapılı, yakışıklı çocuğu kendi iradesi dışında hareket ettirmek kolay olmasa gerekti, çünkü iki ayağıyla birden bastığında yere kök salmış gibi duruyordu.”