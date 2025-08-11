2. Fantasİstanbul Film Festivali Basın Toplantısını Alper Kul Sunacak

Mottosu “Özgün Film Garantisi” olan Fantasİstanbul İstanbul Fantastik Film Festivali basın toplantısı, oyuncu Alper Kul’un sunumuyla 15 Ağustos 2025 Cuma günü Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda yapılacak. Ulusal Yarışma Seçkisi filmlerinin, 16 – 21 Ağustos’ta Beyoğlu Atlas 1948 ve 22 – 24 Ağustos’ta Mecidiyeköy Biletinial Torun Center Sineması’nda gösterileceği festivalin basın toplantısına jüri üyeleri, festival destekçileri ve sinema dünyasının önemli isimleri katılacak. Festivalin ayrıntılarını sevilen oyuncu Alper Kul’un sunumuyla Artistik Direktör Kerem Akça anlatacak. Basın toplantısı sürpriz film gösterimi ile sona erecek.

Basın Bülteni

