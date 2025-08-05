Johnny Puff: Buzda Macera, 22 Ağustos’ta Sinemalarda

Ailece keyifle izleyebileceğiniz heyecan dolu bir animasyon filmi olan Johnny Puff: Buzda Macera, 22 Ağustos’ta vizyona giriyor. Yönetmenliğini Néstor F. Dennis’in yaptığı animasyon türündeki filmin baş karakteri Johnny Puff’a, Johnny Depp sesiyle hayat veriyor. İtalyan – İspanyol ortak yapımı filmde, sessiz sakin bir kıyı kasabası olan Taigasville, kötü kalpli bilim insanı Otto von Walrus’un buzlarla kaplı bir distopyaya dönüştürülmek üzeredir. Ancak kasaba yalnız değildir! Süper güçlere sahip dört cesur Puffin kuşu ve liderleri Johnny Puff, dünyayı kurtarmak için gizli bir göreve atılır. Johnny Puff, cesareti ve dostlarıyla bu zorlu görevin üstesinden gelmeye kararlıdır.

Basın Bülteni

