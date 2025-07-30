Kulyas 2’den Görkemli Gala

3 Kıta, 37 mekân, 5 eyalet ve 4 mevsimde çekilip, Guinnes Rekorlar Kitabı’na “En Çok Mekânda Geçen Uluslararası Korku Filmi” olarak başvurulan Kulyas 2: Zikr-i Ayin, galasını Mecidiyeköy Biletinial Torun Center Sineması’nda yaptı. 08 Ağustos’ta gösterime girecek olan filmin galasına yönetmen Yunus Şevik, senarist Esma Şevik ve başrol oyuncuları Seda Başayvaz, Can Yavuz, Charlie Akduman, Aynur Mutlucan, Muharrem Fındıcak, Cihan Yıldız, Gül Arslan katıldı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Gül Arslan



Esma Şevik – Yunus Şevik



Esma Şevik – Can Yavuz – Gül Arslan –

Muharrem Fındıcak – Semanur Beren Aydemir –

Erol Aydemir – Aynur Mutlucan – Yunus Şevik

