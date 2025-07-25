İthaki Yayınları 31 Temmuz Kitapları

İthaki Yayınları, 08 Mayıs’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Steven Erikson’un Biçicinin Kasırgası / Malazan Yitikler Kitabı 7, Jack Ketchum’un Komşu Kızı, Sibel K. Türker’in Hayatı Sevme Hastalığı ve Sait Faik Abasıyanık’ın Lüzumsuz Adam adlı kitapları 31 Temmuz’da satışa sunulacak. Lüzumsuz Adam’daki öyküler Sait Faik’in yazarlık deneyiminden muhtelif izler taşıyor. Üstelik yazarlığın türlü hâllerine de ev sahipliği yapıyorlar: Sadece yazarak hayatını idame ettirmenin imkânsızlığını ironik şekilde dile getiren, okuruna yaratıcı yazarlık dersi veren yazardan onunla dertleşen, duygularını paylaşan yazara dek hepsi buradalar.