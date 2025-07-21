James Cameron’un yönettiği ve Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ile Stephen Lang’ın oynadığı Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash), 19 Aralık 2025’de UIP Filmcilik dağıtımıyla Disney Studios Türkiye tarafından vizyona çıkarılıyor.

Avatar: Ateş ve Kül, izleyiciyi Pandora’ya geri götüren sürükleyici bir macera sunuyor. Deniz piyadesiyken Na’vi liderine dönüşen Jake Sully, Na’vi savaşçısı Neytiri ve Sully Ailesi bu kez çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya.