Vizyoner Yönetmen James Cameron, İzleyicileri Pandora’nın Büyüleyici Dünyasına Yeniden Davet Ediyor, Oscar Ödüllü Avatar: Fire and Ash, Beyazperdenin Ardından İlk Kez 24 Haziran’da Disney+’ta

Vizyoner ünlü yönetmen James Cameron, sinema tarihine kattığı kült seriyi Avatar: Fire and Ash ile geçtiğimiz sene devam ettirdi. Dünya çapında elde ettiği 1,5 milyar dolarlık gişe hasılatıyla serinin olağanüstü başarısını sürdüren film, Motion Picture Association’ın tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri listesinde de yerini aldı. Filmin küresel başarısı, Rotten Tomatoes üzerindeki % 90 skor ile izleyici nezdindeki karşılığını da ortaya koydu. Oscar Ödülleri’nden En İyi Görsel Efekt Ödülü’yle ayrılan film, bu rüzgârını Disney+’a da taşıyor. 20th Century Studios imzalı Avatar: Fire and Ash, sinemaların ardından ilk kez Disney+’ta izleyicilerle buluşacak.

Basın Bülteni

