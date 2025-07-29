Avatar: Ateş ve Kül Filminden İlk Görüntüler Yayınlandı

Oscar ödüllü yönetmen James Cameron’un yönettiği Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash) filminden ilk fragman izleyiciyle buluştu. Serinin merakla beklenen üçüncü filmi, 19 Aralık 2025 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek. İlk kez geçtiğimiz hafta sonu Fantansik 4: İlk Adımlar (The Fantastic 4: First Steps) filminin sinemalarda yapılan gösteriminde izleyicilerin beğenisine sunulan fragman ve filmin çarpıcı görselleri, Avatar dünyasından yeni klanlara ve etkileyici yaratıklara dair ilk bakışı sundu. Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash), sinemaseverleri Pandora’ya geri götüren yeni bir macera sunuyor.
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