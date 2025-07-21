Heidi, 22 Ağustos’ta Vizyonda

140 yılı aşkın süredir çocukların kalbinde taht kuran Heidi, şimdi göz alıcı animasyon filmiyle yeniden hayat buluyor. Dünyada 50 milyondan fazla satılan kitapların ve 120 ülkede 50 dilde yayınlanan TV çizgi dizisinin ilhamıyla hazırlanan yeni sinema filmi, Heidi ile büyüyenlere, doğayı ve macerayı seven çocuklara sesleniyor. Heidi, doğayı koruyarak büyümenin ne olduğunu 22 Ağustos’ta sinemalarda bir kez daha hatırlatacak.

Basın Bülteni

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