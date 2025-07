Tron: Ares 10 Ekim 2025’te Sinemalarda, Disney, Tron: Ares Filminden Yeni Fragman ve Afiş Yayınladı

Disney, çığır açan Tron serisinin heyecanla beklenen üçüncü filmi Tron: Ares için yepyeni bir fragman ve afiş paylaştı. Film, 10 Ekim 2025’te sinemalarda vizyona girecek. Tron: Ares için tüm film müziklerini besteleyen Grammy ödüllü rock grubu Nine Inch Nails, soundtrack albümünün ilk single’ını da yayınladı. Yayınlanan fragmanda da yer alan ve grubun beş yıl aradan sonra paylaştığı ilk resmi müzik olan As Alive As You Need Me To Be adlı şarkı dinleyiciyle buluştu. Tron: Ares (Orijinal Film Soundtrack’i) albümü, Nine Inch Nails’ın imzasını taşıyan tüm orijinal müziklerle birlikte 19 Eylül’de Interscope Records etiketiyle yayımlanacak. Bu albüm, grubun ilk kez bir filme doğrudan film müziği bestelediği çalışma olacak. Ancak grup üyeleri Trent Reznor ve Atticus Ross, kendi adlarıyla 20’den fazla film müziğine imza attı; bu süreçte 2 Oscar, 3 Altın Küre, 1 Grammy ve 1 Emmy kazandılar. Tron: Ares, dijital dünyadan gerçek dünyaya gönderilen son derece gelişmiş bir program olan Ares’in tehlikeli görevini ve insanlığın yapay zekâ varlıklarla ilk karşılaşmasını konu alıyor.