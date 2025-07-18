İthaki Yayınları 24 Temmuz Kitapları

İthaki Yayınları, 24 Temmuz’da satışa sunacağı kitabını açıkladı. Nijerya doğumlu ve Yoruba kökenli Amos Tutuola, ilk romanı Palmiye Şarabı Müptelası’nı 1952’de yayıncısına gönderdiğinde, fazla “yerli” ve “geleneksel” bulunmuştu. Fakat kitap İngilizce yazılmış ilk büyük Afrikalı romanlardan biri olarak büyük ses getirdi. Amos Tutuola, Nijerya edebiyatının “hayalperest” yüzü oldu. Afrika’nın sözlü anlatı geleneğinden beslenen şiirselliği, metnin omurgasını oluşturan rüyadan çıkmışa benzer fantastik unsurlar, yerel mitolojik imgeler, Yoruba kültüründen ilhamla kaleme alınmış bu eşsiz ruhsal olgunlaşma ve kimlik yolculuğunu unutulmaz kılıyor.