Kardeş Takımı 3 Göreve Hazır, Serinin Üçüncü ve Son Filmi İçin Geri Sayım Başladı: Ekip Son Kez Sete Çıktı

Çocukların ve ailelerin büyük ilgiyle takip ettiği Kardeş Takımı serisi, yepyeni bir macerayla beyazperdeye dönüyor. TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımcılığında hayata geçirilen serinin üçüncü ve son filmi, izleyicileri hem tanıdık kahramanlarla buluşturacak hem de yeni sürprizlerle şaşırtacak. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği, senaryosu Elif Dede imzası taşıyan filmin çekimleri son kez başladı. Başrollerde yer alan Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Berat Efe Parlar bir kez daha izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Takım ruhu, cesaret ve bağlılık gibi değerleri merkeze alan Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk, sevimli bir ajan ailesinin sürükleyici hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.