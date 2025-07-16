Anlatılmamış Ama Yaşanmış Bir Baba Kız Hikâyesi: Al Beni Baba Filmi Okuma Provası Yapıldı

Türk sinemasında benzeri olmayan bir film, Al Beni Baba geliyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden ilham alan proje, izleyiciyi bir baba kız yolculuğuna davet ediyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Malik Blumenthal ile Gülper Özdemir’in paylaştığı film, aşkı için ailesini terk eden genç bir kızın kurtuluş çığlığını ve onun peşinden giden babasının mücadelesini konu alıyor Al Beni Baba, Ahmet Topuz’un yönetmenliğinde beyazperdeye taşınıyor.
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