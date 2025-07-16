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Anlatılmamış Ama Yaşanmış Bir Baba Kız Hikâyesi: Al Beni Baba Filmi Okuma Provası Yapıldı

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Türk sinemasında benzeri olmayan bir film, Al Beni Baba geliyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden ilham alan proje, izleyiciyi bir baba kız yolculuğuna davet ediyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Malik Blumenthal ile Gülper Özdemir’in paylaştığı film, aşkı için ailesini terk eden genç bir kızın kurtuluş çığlığını ve onun peşinden giden babasının mücadelesini konu alıyor Al Beni Baba, Ahmet Topuz’un yönetmenliğinde beyazperdeye taşınıyor.

Asiye Dinçsoy

Ayça Ayşin Turan

Ayça Ayşin Turan

Burç Kümbetlioğlu

Burç Kümbetlioğlu

Dilek Çelebi – Mert Denizmen

Dilek Çelebi – Mert Denizmen

Erkan Petekkaya

Erkan Petekkaya – Ayça Bingöl

Erkan Petekkaya – Ayça Bingöl

Gülper Özdemir

Gürberk Polat

Lilly Joan Gutzeit

Mahmut Cevher

Mahmut Cevher

Malik Blumenthal

Mehmet Esen

Metin Keçeci

Metin Keçeci

Rüzgar Aksoy

Sinem Uslu – Mustafa Uslu

Sinem Uslu

Sinem Uslu

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