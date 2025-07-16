Anlatılmamış Ama Yaşanmış Bir Baba Kız Hikâyesi: Al Beni Baba Filmi Okuma Provası Yapıldı

Türk sinemasında benzeri olmayan bir film, Al Beni Baba geliyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden ilham alan proje, izleyiciyi bir baba kız yolculuğuna davet ediyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Malik Blumenthal ile Gülper Özdemir’in paylaştığı film, aşkı için ailesini terk eden genç bir kızın kurtuluş çığlığını ve onun peşinden giden babasının mücadelesini konu alıyor Al Beni Baba, Ahmet Topuz’un yönetmenliğinde beyazperdeye taşınıyor.

Basın Bülteni

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Asiye Dinçsoy



Ayça Ayşin Turan



Ayça Ayşin Turan



Burç Kümbetlioğlu



Burç Kümbetlioğlu



Dilek Çelebi – Mert Denizmen



Dilek Çelebi – Mert Denizmen



Erkan Petekkaya



Erkan Petekkaya – Ayça Bingöl



Erkan Petekkaya – Ayça Bingöl



Gülper Özdemir



Gürberk Polat



Lilly Joan Gutzeit



Mahmut Cevher



Mahmut Cevher



Malik Blumenthal



Mehmet Esen



Metin Keçeci



Metin Keçeci



Rüzgar Aksoy



Sinem Uslu – Mustafa Uslu



Sinem Uslu



Sinem Uslu



Ekip

