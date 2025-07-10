Sinema Tarihinde Bir İlk: Tamamı Yapay Zekâ ile Üretilen İlk Uzun Metrajlı Belgesel Gerçek Ötesi (Post Truth), Ön Gösterimini Paribu Cineverse Zorlu Center’da Gerçekleştirdi

Alkan Avcıoğlu’nun imzasını taşıyan, tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metraj belgesel film olan Gerçek Ötesi (Post Truth), 15 aydan fazla süren yapım sürecinde, yapay zekâ araçlarıyla 200.000 saniyeyi aşan, 55 saatten fazla görüntü havuzuyla oluşturuldu. 09 Temmuz 2025 Çarşamba günü Paribu Cineverse Zorlu Center’da düzenlenen ön gösterimde izleyicilerle buluşan Gerçek Ötesi filmi, hakikat ve gerçeklik kavramlarının değerini yitirdiği bir dünyaya nasıl dönüştüğümüzü sorguluyor.

Basın Bülteni

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