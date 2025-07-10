Dünya Star Adayı, Kulyas 2’de

Yunus Şevik yönetmenliğindeki Kulyas 2: Zikr-i Ayin filmi vizyona gireceği 08 Ağustos sonrasında çok konuşulacağa benziyor. 2020 – 2021 yıllarında New York’ta oyunculuk eğitimi alan, ayrıca Türkiye ve yurt dışında birçok yapımda boy gösteren ve başarılarıyla konuşulan Cihan Yıldız, Kulyas 2′de oyunculuğuyla sinemaseverleri bir kez daha büyüleyecek. Kulyas 2’de derin bir geçmişe sahip, içsel çatışmalar yaşayan, ailesiyle özellikle babasıyla sorunları olan bir karakter olan Halil’e hayat veren Cihan Yıldız, oynadığı karakterin bıçak sırtı zor bir kişi olduğunu dile getirirken, korku unsurlarının içinde aynı zamanda psikolojik bir gerilim yaratıyor, vurgusunu yaptı.

Basın Bülteni

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