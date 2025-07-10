İthaki Yayınları 17 Temmuz Kitapları

İthaki Yayınları, 17 Temmuz’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Katie Kitamura’nın Yakınlaşmalar ve Alan Moore’un Swamp Thing Efsanesi (6. Cilt) adlı kitapları 17 Temmuz’da satışa sunulacak. Japon asıllı Amerikalı yazar Katie Kitamura, Ulusal Kurgu ve Pen / Faulkner ödüllerine aday gösterilen ve 2023’te Fransa’da Amerikalı yazarlara verilen Prix Littéraire Lucien Barrière’i kazanan Yakınlaşmalar romanıyla bambaşka bir zeminde yükselmeye başladı. Kitamura, içe bakışı, dinginliği, sessiz ama derinlemesine gözlemciliği, bir dönem icra ettiği savunma sanatlarındaki zarif kesinlikle birleştiren her yeni yapıtıyla çağdaş psikolojik kurgunun ustalarından birine dönüştü.