Mehmet Emin Yıldırım’ın yazıp yönettiği Kul: Dilemma filminin çekimleri tamamlandı. Başrollerini Yiğit Çelebi ve Gürgen Öz’ün üstlendiği psikolojik gerilim filmi, 29 Ağustos’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak. Lil Yapım imzasını taşıyan psikolojik gerilim türündeki filmin kadrosunda ayrıca Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz, Şeyma Peçe, Birgül Ulusoy, Tayfun Sav, Mertkan Arat, Enis Boztepe ve Mustafa Konak gibi başarılı ve sevilen oyuncular da yer alıyor.

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