Gelenek Görenek, 18 Temmuz’da Sinemalarda

Gelenek Görenek filminde, Zarife ve Metin evlenmelerine engel olacak kadar gelenek göreneklerine bağlı olan köylerinde birbirlerine kavuşma yollarını ararken Metin’in aklına, bütün dengeleri değiştirecek ‘Dezmal (Yazma) Kaçırma’ geleneği gelir. Metin Zarife’nin yazmasını kaçırmak isterken, Zarife’nin ablasının yazmasını kaçırır. Gelenek ve göreneklere göre Metin Zarife ile değil ablası ile evlenmek zorunda kalacaktır. Metin sevdiği kızın ablası ile evlenmemek için zaten baştan beri karşı olduğu gelenekleri değiştirmeyi kafasına koyar. Filmin başrollerini Bülent Emrah Parlak, Didem Balçın, Bahar Şahin, Mekin Sezer, Selahattin Taşdöğen ve Gürsu Gür paylaşıyor.

Basın Bülteni

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