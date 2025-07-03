Artİstanbul Feshane’de Her Cumartesi Ücretsiz Sinema Akşamları Başlıyor

İstanbul’un en büyük kültür, sanat ve etkinlik alanı Artİstanbul Feshane’de ücretsiz sinema akşamları 05 Temmuz’da başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında yaz boyunca her Cumartesi günü çocuklar için muhteşem animasyonların, büyükler içinse zamansız klasiklerin ve kült filmlerin gösterimleri gerçekleşecek. Gösterimlerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebiliyor.

Dalya ve Kırmızı Kitap

Karlar Ülkesi (Frozen)

Kazablanka



Neşeli Günler



Tersyüz 2 (Inside Out 2)

Örümcek Adam 3 (Spider Man 3)