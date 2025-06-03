Mehmet Emin Yıldırım’ın yönettiği ve Gürgen Öz, Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz ile Yiğit Çelebi’in oynadığı Kul: Dilemma, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla Lil Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yiğit Çelebi, İstanbul’un arada kalmış mahallelerinden birinde, sıradan ama içine kapanık bir hayat sürmektedir. Mahallelinin gözünde sessiz bir market işletmecisidir ama içinde büyük yükler taşımaktadır. Bir gece mahallenin sokaklarında geçmişten gelen bir yüzle karşılaşır: Çocukluk arkadaşı, aynı zamanda abisinin yakın dostu Fosfor. Bu sıradan karşılaşma, Yiğit’in iç dünyasında büyük bir kırılma yaratır. İki adam, geri dönüşü mümkün olmayan bir yola girer.