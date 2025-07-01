Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali 2025

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla ve dernek başkanı Filiz Dağ’ın yönetiminde düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 29 Eylül – 03 Ekim 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle 4. kez buluşuyor. Teknoloji, sanat ve yaratıcılığın bir araya geldiği, bilim kurgu ve fantastik filmlerin yer aldığı Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, bu sene ödül kategorilerine yenilerini ekledi: En İyi Film Senaryosu, En İyi Yapay Zekâ Filmi, En İyi Kısa Metraj, En İyi CGI, En İyi Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Bilimsel İçerik ödüllerinin yanı sıra Ulusal ve Uluslararası Uzun Metraj gösterimler izleyicilerle buluşacak.

Afiş



Ilan



Filiz Dağ



Cemil Şov

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