Çağrı Cem Bayraklı’nın yönettiği ve Çetin Altay ile Harun Can’ın seslendirdiği animasyon film Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda, 30 Eylül 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Neher Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kendi branşında yıldız adayıyken yaşadığı sakatlık sonucu sporu bırakmak zorunda kalan Ali pistlere veda edip bir spor mağazasında çalışmaya başlar. Ancak eski hocası Akif’in mağazaya gelmesiyle Ali’nin hayatı değişir. Akif Hoca, Karadeniz’de yaşayan ve Ali’nin spora geri dönmesini sağlayabilecek tek kişiden bahsedince Ali İstanbul’dan Karadeniz’in yaylalarına heyecanlı bir yolculuğa çıkar.