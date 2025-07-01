Kulyas 2 Bitti, Gül Arslan Tatil Turuna Çıktı

Bahçeşehir Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunu Gül Arslan, TV.deki başarılı oyunculuğuna sinemada Kulyas 2 ile imza atmaya hazırlanıyor. 08 Ağustos’ta vizyona girecek olan Kulyas 2 isimli korku filminin Kars’da başlayan çekimleri Amerika’da son buldu. Yorucu bir çalışmanın ardından oyuncular tatil için beldelere dağılırken yönetmen Yunus Şevik, filmin son çalışmalarına devam ediyor. Rus çarlarından kalma döneme ait bir yolculuğun içinden Kars’a uzanan, Kars’tan da Amerika’ya kadar uzanan bir hikâye içeren Kulyas 2’nin başarılı oyuncusu Gül Arslan, filmin senaristi Esma Şevik ile hazırlandığını söyledi.

Basın Bülteni

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