Define Peşinde Bir İçsel Çöküş Hikâyesi Hakkı, 27 Haziran’dan İtibaren MUBI’de

Hikmet Kerem Özcan’ın yazıp yönettiği Hakkı, küçük bir Ege kasabasında geçen, hırs ve güç arzusunun bir insanı içten içe nasıl çürüttüğünü anlatan çarpıcı bir karakter portresi. Başroldeki Bülent Emin Yarar’ın performansıyla parlayan film, genç yönetmenin yıllar önce duyduğu ve zihnine kazınan bir define hikâyesinden ilham alıyor. Hakkı, 27 Haziran’dan itibaren MUBI’de gösterime giriyor. Ailesiyle sakin bir yaşam süren Hakkı’nın, bahçesinde tarihi bir eser bulmasıyla tetiklenen değişimini mizahla harmanlayarak anlatan film, giderek karanlıklaşan ilginç bir çöküş hikâyesine dönüşüyor. Filmde ayrıca Özgür Emre Yıldırım, Hülya Gülşen, Cem Zeynel Kılıç rol alıyor.

Basın Bülteni

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