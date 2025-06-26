Brad Pitt’in Başrolünde Yer Aldığı F1 Filmi, Ön Gösterimini Paribu Cineverse Kanyon’un Screenx Salonunda Gerçekleştirdi

Yapımcılığını Karayip Korsanları ve Top Gun: Maverick ile ses getiren Jerry Bruckheimer’ın üstlendiği, Top Gun: Maverick ile büyük bir başarı elde eden yönetmen Joseph Kosinski imzalı F1 Filmi (F1: The Movie), 27 Haziran’da vizyona giriyor. IMAX, ScreenX ve 4DX formatlarıyla vizyonda yer alacak aksiyon filminin ön gösterimi Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda düzenlendi. İzleyiciler, ScreenX teknolojisinin 270 derecelik çok perdeli ekranları sayesinde aksiyonun merkezinde yer alarak adeta yarışın içerisindeymiş gibi hissettiler. ScreenX gösterimine Formula 1 yarışının tanınan spikeri ve yorumcusu Serhan Acar da katıldı.

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