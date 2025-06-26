Can Yavuz: Film İçin Aylarca Dergâhta Kaldım

Çekimlerinin başlaması ile birlikte gündemden düşmeyen Kulyas 2: Zikr-i Ayin isimli sinema filmi, yönetmeni Yunus Şevik’in itinalı ve hummalı çalışması ile vizyona girmeye hazırlanıyor. 37 farklı mekân, 3 farklı ülke, 4 mevsim ve maksimum prodüksiyon ile çekimleri tamamlanan Kulyas 2: Zikr-i Ayin serinin ilk filminin çok üzerine çıkmayı hedeflerken, korku tarzında yılın en iyisi olma yolunda ilerliyor. Yunus Şevik’in özenle seçtiği oyuncu kadrosuyla da odak noktası olan Kulyas 2: Zikr-i Ayin, paranormal ve korku temalı içerikler üreten Nova Prospekt YouTube kanalının kurucusu Can Yavuz’un, filmdeki karakteriyle çok gündem olacağa benziyor.

Basın Bülteni

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