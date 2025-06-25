21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde Yaratıcı Atölyeler ve Filmler Çocuklarla Buluşuyor

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana gerçekleştirilen Çocuk Filmleri Festivali, Samsun’daki renkli etkinlikleriyle devam ediyor. Festivalin dördüncü günü geride kalırken, çocuklar hem birbirinden eğlenceli uzun metraj filmler izledi hem de atölyelerde yaratıcılıklarını ortaya koydu. Samsun Piazza AVM Paribu Cineverse Sinemaları’nda düzenlenen etkinlikler büyük ilgi görmeye devam ediyor. Festival, film gösterimleri ve atölyeler ile 25 Haziran’da sona erecek.

Basın Bülteni

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Benim Tatlı Diş Perim (My Fairy Torublemaker)

Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu (Inspector Sun y la Maldicion de la Viuda Negra – Inspector Sun and the Curse of the Black Widow)

Ejderham ve Ben (Dragon Rider)