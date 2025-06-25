Birlikte’den Fragman Yayında, 01 Ağustos’ta Sinemalarda

Michael Shanks’in yazıp yönettiği ve Alison Brie ile Dave Franco’nun başrolleri paylaştığı yeni korku filmi Birlikte’nin fragmanı yayınlandı. Fragmanı Rotten Tomatoes’da 100 üzerinden 100 puan alan film, Chantier Films dağıtımıyla 01 Ağustos’ta sinemalarda olacak. Romantik dramayı kara komedi ve body horror öğeleriyle harmanlayan Birlikte, 10 yıla yaklaşan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla kırsal bir bölgeye taşınan Tim ve Millie’nin başlarına gelen gizemli bir olayın onları alışılagelmedik ve korkutucu bir süreçle karşı karşıya getirmesini konu alıyor. Filmde çifti canlandıran Alison Brie ve Dave Franco, gerçek hayatta da evliler.

Basın Bülteni

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