21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Samsun’da Başladı

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından her yıl düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali başladı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşen festival, 21 – 25 Haziran 2025 tarihleri arasında minik sinemaseverleri birbirinden keyifli filmlerle buluşturuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen festival, Samsun Piazza AVM Paribu Cineverse Sinemaları’nda ücretsiz olarak yapılıyor. Festivalin açılış gününde yönetmenlik ve kukla oynatımı atölyeleri çocuklarla buluştu. Minik katılımcılar, yönetmenlik atölyesinde kendi hayal güçlerinden ilham alarak sahne kurgulamayı ve kamera arkasında olmanın keyfini deneyimledi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Benim Tatlı Diş Perim (My Fairy Torublemaker)

Cesur İtfaiyeci (Fireheart)

Cesur Panda: Görevimiz Afrika (Panda Bear in Africa)

Cesur Yaga ve Sihirli Dünya (Yaga i Kniga Zaklinaniy – Baba Yaga)

Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu (Inspector Sun y la Maldicion de la Viuda Negra – Inspector Sun and the Curse of the Black Widow)

Ejderham ve Ben (Dragon Rider)

Kardeş Takımı 2

Karlar Kraliçesi (Snow Queen)

Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (10 Lives)

Ozi: Doğanın Koruyucusu (Ozi: Voice of the Forest)

Yumurtalar Firarda: Buz Macerası (Huevitos Congelados – Little Eggs: A Frozen Rescue)