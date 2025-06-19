İthaki Yayınları 26 Haziran Kitapları

İthaki Yayınları, 26 Haziran’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Q. Hayaşida’nın Dorohedoro 3 ve Marcel Schwob’un Hayali Hayatlar adlı kitapları 26 Haziran’da satışa sunulacak. On dokuzuncu yüzyıl sonu Fransız edebiyatının en özgün isimlerinden Marcel Schwob’un dilindeki zarafet, tarihsel kişilikleri yeniden yaratma becerisi ve simgesel anlatımı, bu kitabı yalnızca yazarın değil, modern kısa öykü tarihinin de önemli yapıtaşlarından biri hâline getirir. Jorge Luis Borges’ten André Breton’a kadar birçok önemli yazarın etkilendiği Hayali Hayatlar, Marcel Schwob’un edebiyat dünyasındaki kısa ama etkileyici yolculuğunun doruk noktasıdır.